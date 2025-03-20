Психологи связались с полярниками в Антарктике: сообщения о нападении и сексуальных домогательства

По словам правительственного министра ЮАР, психологи находятся в “постоянном” контакте с южноафриканской научной группой, которая была изолирована на несколько месяцев на базе в Антарктиде после того, как были выдвинуты обвинения в физическом насилии и сексуальных домогательствах.