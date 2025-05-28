Прогноз на финал Лиги Чемпионов! Где посмотреть матч «ПСЖ» – «Интер»? Расскажет 1xBet

Футбольный сезон 2025/26 завершится матчем, который обещает войти в историю. В финале Лиги чемпионов 2025 сойдутся два абсолютно разных по контексту клуба — амбициозный ПСЖ, мечтающий наконец завоевать требл, и миланский “Интер”, для которого эта игра — последний шанс не уйти в отпуск с пустыми руками.