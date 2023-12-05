Я уже когда-то рассказывал эту историю, но иногда полезно и напомнить.Где-то в седом 2009 году в одной из арабских стран (я уже не помню, какой) приняли решение не признавать украинские дипломы медиков.
О пользе философских пароходов
Комментарии
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Владилен Антонович
..."Если есть возможность выхода – это не диктатура." И, главное - не пускать назад! Померла так померла...
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9 час.
Виктор Рыбаков
Какие такие сейчас "философские пароходы"? - Скорее -- дерьмовозы.
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8 час.
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