Политика как он...
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Политика как она есть

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О пользе философских пароходов

О пользе философских пароходов

Я уже когда-то рассказывал эту историю, но иногда полезно и напомнить.Где-то в седом 2009 году в одной из арабских стран (я уже не помню, какой) приняли решение не признавать украинские дипломы медиков.

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Комментарии
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Владилен Антонович
...&quot;Если есть возможность выхода – это не диктатура.&quot; И, главное - не пускать назад! Померла так померла...
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9 час.
Виктор Рыбаков
Какие такие сейчас &quot;философские пароходы&quot;? - Скорее -- дерьмовозы.
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8 час.

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