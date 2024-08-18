Стоит ли членство Украины в НАТО риска полномасштабной войны США и России

Сейчас, когда наступление в Курской области идет вторую неделю, украинские вооруженные силы заявляют, что взяли под контроль почти 30 российских населенных пунктов, занимающих площадь более 2500 квадратных километров.
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