Как собрать эффективный уход за кожей до 500 рублей: личный опыт и честные схемы

Признаюсь честно, тема бюджетной косметики для меня давно перестала быть просто теорией. Когда я в очередной раз увидела под своими публикациями просьбы подобрать уход, который не опустошит кошелек, то решила, что пора систематизировать этот запрос.
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