Новейший российский БТ-3Ф благодаря ПТУР "Корнет" стал убийцей танков НАТО

Опыт Специальной военной операции продемонстрировал, что мощное управляемое ракетное вооружение будет не лишним и для бронетехники, которая должна транспортировать мотострелков, десантников и морских пехотинцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии