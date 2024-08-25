Анкалаев – о заявлении Перейры, что сам Магомед отказался от боя: «Абсолютная ложь. Это не по-мужски»

«Это абсолютная ложь. Не по-мужски», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев. Перейра заявил, что Анкалаев сам отказался от их боя: «Магомед не чемпион, но скоро мы встретимся» Кормье − о положении Анкалаева в UFC: «Магомед кажется очевидным кандидатом на титульник, но он не зарабатывает деньги для компании».