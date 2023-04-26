Фестиваль ледоколов 29 апреля 2023 в Санкт-Петербурге: программа мероприятий

Рассказываем, где и когда смотреть фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге 29 апреля 2023 года.Официальное открытие летнего туристического сезона в Санкт-Петербурге запланировано на 29 апреля с проведением Фестиваля ледоколов, об этом пишет 78.