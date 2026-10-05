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Регионы России

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Более 90% дорожной техники Подмосковья готовы к зиме

Более 90% дорожной техники Подмосковья готовы к зиме

Готовность дорожной техники к зимнему сезону в Московской области превышает 90%, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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