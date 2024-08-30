⚡️ С 2014 года процент газификации населения Крыма увеличился с 67 % до 82,5 % «Газифицировано 104 населенных пункта.
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⚡️ С 2014 года процент газификации населения Крыма увеличился с 67 % до 82,5 % «Газифицировано 104 населенных пункта.