В Казани заключительная сельхозярмарка состоится 23 декабря

В последний раз в этом году сельхозярмарка в Казани будет проведена в субботу, 23 декабря. Жители города смогут приобрести продукцию от местных фермеров по более низким ценам, чем в магазинах, на специальных площадках с 6.
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