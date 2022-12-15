Закон, порядок, государство

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Как справиться с тревогой женщинам, чьи близкие находятся на СВО: интервью с психологом

Как справиться с тревогой женщинам, чьи близкие находятся на СВО: интервью с психологом

Происходящие события в стране сильно повлияли на эмоциональное состояние женщин. Это показывает статистика увеличившихся записей на прием к психологам.

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