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Царьград

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Новосибирск 14 октября: +5 градусов, порывы ветра до 7 м/с

Новосибирск 14 октября: +5 градусов, порывы ветра до 7 м/с

В среду, 14 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода с дневной температурой около +5 градусов и северо-западным ветром до 3,7 метра в секунду.

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