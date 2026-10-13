Новосибирск 14 октября: +5 градусов, порывы ветра до 7 м/с

В среду, 14 октября, в Новосибирске ожидается пасмурная погода с дневной температурой около +5 градусов и северо-западным ветром до 3,7 метра в секунду.
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