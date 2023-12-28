При обстреле Донецка с позиций ВСУ пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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