В этом месяце в Неваде прошли испытания: истребитель F-22 впервые управлял беспилотником FQ-44, команды которому выдавал пилот.
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