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Владимир Курбатов
Мне абсолютно не интересны выступления Путина. Всё равно это всё слова. Хотя и проскальзывает кое-что , заслуживающе...
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МОЛОДЕЦ МАЛЬЧИК!!! Храни Господь Анатолия Ищенко!!
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