Постпредство Ирана: атака Израиля на Ливан будет означать «войну на уничтожение»

Атака Израиля на Ливан будет означать «войну на уничтожение». С соответствующим заявлением выступило постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, информирует ТАСС.
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