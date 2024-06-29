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Постпредство Ирана: атака Израиля на Ливан будет означать «войну на уничтожение»

Постпредство Ирана: атака Израиля на Ливан будет означать «войну на уничтожение»

Атака Израиля на Ливан будет означать «войну на уничтожение». С соответствующим заявлением выступило постоянное представительство Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, информирует ТАСС.

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