Вратарь "ПСЖ" Сафонов заявил, что совершенствуется благодаря Доннарумме

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов после победы в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" заявил, что только рад возможности конкурировать за место в составе с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.
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