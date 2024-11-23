Вратарь "ПСЖ" Сафонов заявил, что совершенствуется благодаря Доннарумме

Голкипер "Пари Сен-Жермен" и сборной России Матвей Сафонов после победы в матче 12-го тура чемпионата Франции против "Тулузы" заявил, что только рад возможности конкурировать за место в составе с вратарем сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммой.