МК: ВС РФ объявили охоту на украинские F-16

Российские войска объявили охоту на поставленные Киеву американские истребители F-16. При получении информации о гипотетическом расположении самолетов бойцы ВС РФ оперативно направляют в эту точку ракеты, сообщает «МК».
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