Дель Потро рассказал, что перенес еще две операции на колене

Чемпион US Open-2009 провел последний матч в феврале 2022-го. «Никто этого не знал, но на следующий день после матча с Дельбонисом (последний официальный матч Дель Потро, в Буэнос-Айресе в 2022-м – Спортс’’) я полетел в Швейцарию и перенес пятую операцию на колене.
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