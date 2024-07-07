Журналист Риоло о Мбаппе: «Спина, голова, нос – не имеет значения, если это мешает. Стоит ли выпускать его в старте против Испании, как насчет Барколя, Дембеле и Жиру или Тюрама в 4-3-3?»

Сборная Франции сыграет с испанцами в полуфинале Евро-2024 во вторник. «Давайте поставим вопрос – что бы мы делали на месте Дешама? Стоит ли выпускать его в старте против Испании? Даже при наличии маски, которая ограничивает его, мы должны судить по его выступлению на поле.