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Словно в яме: причина, по которой ни любовь, ни деньги не делают вас счастливыми

Словно в яме: причина, по которой ни любовь, ни деньги не делают вас счастливыми

Люди вряд ли смогут когда-то найти универсальный для всех ответ на вопрос «что такое счастье». Однако есть немало вещей, которые обычно с ним привыкли ассоциировать: деньги, устроенная личная жизнь, преданные друзья, успешная карьера… Важно понимать: вне зависимости от того, что делает счастливым именно вас, есть одна вещь, без которой никакие радости этого мира не смогут обеспечить вам покой и мир на сердце.

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