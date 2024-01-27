Через Интернет продается искусственная просроченная красная икра: что говорят представители ANSA

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов отреагировало на это после того, как один житель Ниспорен пожаловался в социальных сетях, что стал жертвой мошенников, купив несколько банок красной икры, которая должна была быть натуральной, но оказалась искусственной и просроченной.