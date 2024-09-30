Где в Ливане сектор Газа? Кто на этой земле не беженец? Новая операция ВВС Израиля в Ливане, начатая на днях, официально трактуется Тель-Авивом как обеспечение безопасности возвращения израильтян на север Израиля.
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