«Яндекс» запускает собственный мобильный оператор

Но соревноваться с банковскими телекомами ему будет непросто, считают эксперты28 августа «Яндекс» запустил собственного виртуального мобильного оператора (MVNO) на инфраструктуре «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), рассказал источник, близкий к «Яндексу».