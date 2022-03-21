Телеканал "КРЫМ 24"

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Помощник объясняем.рф ответит на вопросы крымчан

На информационном ресурсе объясняем.рф, который был запущен правительством России для информирования населения о социально-экономической ситуации в России, появился чат-бот.

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