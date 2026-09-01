Министерство просвещения РФ вводит щадящий режим для учеников первых классов. В частности, для них не будут устанавливать домашние задания, выставлять оценки (включая поведение) и проводить контрольные работы.
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