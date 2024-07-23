«Небольшой бизнес»: Ксения Суркова о создании интеллектуального клуба

После зимних съёмок третьего сезона сериала «Ольга» в 2018 году у Ксении Сурковой начались проблемы со здоровьем: из-за сбоя иммунной системы у неё выпала часть волос, а температура тела не поднималась выше 35 градусов.
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