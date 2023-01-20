Аномальные морозы ожидаются на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Финал недели подморозит жителей Уссурийска. Ожидается период аномально-холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха будут на 7-11 градусов и ниже климатической нормы для этого времени года, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".
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