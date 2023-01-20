Закон, порядок, государство

733 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Романенко
    нельзя забывать приемщиков металла, сразу видно ворованноеУссурийские транс...
  • Владимир Моргунов
    А ТРАХАТЬСЯ ЖУТЬ КАК ХОЧЕТСЯ. СВОЛОЧЬ ОН А НЕ ТРАХАЛЬ !!"Хотелки запредел...
  • Платон Платонов
    Да уж, история леденящая кровь. Получил номер телефона и не звонит каждые пол часа. Это всё, пипец."Хотелки запредел...

Аномальные морозы ожидаются на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Аномальные морозы ожидаются на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Финал недели подморозит жителей Уссурийска. Ожидается период аномально-холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха будут на 7-11 градусов и ниже климатической нормы для этого времени года, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх