Аномальные морозы ожидаются на выходных в Уссурийске (интерактивная метеокарта)

Финал недели подморозит жителей Уссурийска. Ожидается период аномально-холодной погоды, когда среднесуточные температуры воздуха будут на 7-11 градусов и ниже климатической нормы для этого времени года, сообщили ИА UssurMedia синоптики "Примпогоды".