В омских Нефтяниках мощный пожар - черный дым виден из разных точек района. По информации МЧС, возгорание произошло на Красноярском тракте.
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В омских Нефтяниках мощный пожар - черный дым виден из разных точек района. По информации МЧС, возгорание произошло на Красноярском тракте.