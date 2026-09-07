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Как московские предприниматели выходят на новые рынки с помощью города

Как московские предприниматели выходят на новые рынки с помощью города

Для одних компаний это поставки в российские регионы, для других – контракты в ОАЭ, Саудовской Аравии, Армении, Китае или странах Латинской Америки.

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