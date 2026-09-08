Из-за уничтожения логистики и производств в Киеве начинается дефицит продовольствия. Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».