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Нацист Мосийчук: «Над Киевом нависла угроза дефицита продуктов. До голода – один шаг»

Нацист Мосийчук: «Над Киевом нависла угроза дефицита продуктов. До голода – один шаг»

Из-за уничтожения логистики и производств в Киеве начинается дефицит продовольствия. Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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