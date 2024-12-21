Власти США готовятся ввести санкции против китайской компании Sophgo, подозрев...

Власти США готовятся ввести санкции против китайской компании Sophgo, подозреваемой в снабжении чипами HuaweiВ октябре стало известно, что аналитическая компания TechInsights заподозрила китайскую компанию Sophgo в снабжении Huawei передовыми чипами Ascend 910B, которые заказывала от своего лица в производство TSMC в условиях санкций против конечного получателя.