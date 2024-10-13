Поврежденные дома и сгоревшие авто: кадры обстановки из освобожденного Угледара

В распоряжении "Известий" оказались кадры из освобожденного военными ВС РФ Угледара. На кадрах видно, что практически все фасады многоквартирных домов в городе получили повреждения, а почти все машины – сгорели.
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