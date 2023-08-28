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ФСБ: задержанному информатору США вменяют сбор информации о СВО и мобилизации

ФСБ: задержанному информатору США вменяют сбор информации о СВО и мобилизации

В России задержан бывший сотрудник генконсульства Соединенных Штатов Америки во Владивостоке Роберт Шонов, который подозревается в сборе информации о ходе специальной военной операции РФ на Украине, мобилизации и протестной активности россиян.

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