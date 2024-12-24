Россия близка к созданию ракет, не менее эффективных, чем «Орешник». Сергей Викторович Каракаев: 1.
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Россия близка к созданию ракет, не менее эффективных, чем «Орешник». Сергей Викторович Каракаев: 1.
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