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Нефть у отметки 101: нефтяные компании США официально заявили о топливном кризисе

Нефть у отметки 101: нефтяные компании США официально заявили о топливном кризисе

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. Нефтяные компании США заявили о начале «великого топливного кризиса» из-за сокращения мировых запасов топлива, нарастающего дефицита и высоких цен на нефть и дизельное топливо.

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