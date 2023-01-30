О порядке организации временного проживания ребенка на период прохождения родителями специализированного лечения

В целях реализации наркозависимыми возможности добровольного прохождения лечения от наркомании и реабилитации, при наличии несовершеннолетних детей, остающихся без присмотра на период стационарного нахождения в специализированных учреждениях наркозависимых, несовершеннолетние дети могут помещаться в организации социального обслуживания с круглосуточным пребыванием или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации для детей-сирот), на период, когда указанные родители, усыновители либо опекуны или попечители (далее - законные представители) не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка.