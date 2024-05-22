В администрации президента Ирана раскрыли подробности крушения вертолета Раиси

Глава администрации Раиси Эсмаили рассказал новые подробности крушения вертолета Глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили, который находился в другом вертолете, сопровождавшем Эбрахима Раиси, рассказал новые подробности крушения его летального аппарата.
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