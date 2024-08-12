«Когда решается судьба страны»: как в зоне СВО работают бойцы из Татарстана

Чтобы добиться цели, военнослужащие советуют не пасовать перед трудностями и смело шагать вперед. Как группе штурмовиков из Татарстана удалось взять целую улицу, а водитель под атакой дронов отвозит на передовую боеприпасы и продукты – в репортаже «Татар-информа».