«Когда решается судьба страны»: как в зоне СВО работают бойцы из Татарстана

Чтобы добиться цели, военнослужащие советуют не пасовать перед трудностями и смело шагать вперед. Как группе штурмовиков из Татарстана удалось взять целую улицу, а водитель под атакой дронов отвозит на передовую боеприпасы и продукты – в репортаже «Татар-информа».
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