RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 442 подписчика

Годен: ПСЖ предлагает Салаху трёхлетний контракт на €500 тыс. в неделю

Годен: ПСЖ предлагает Салаху трёхлетний контракт на €500 тыс. в неделю

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе египетского форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. По информации журналиста Ромена Колле Годена в соцсетях, парижане готовы предложить 32-летнему игроку контракт на три года с зарплатой €500 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх