Годен: ПСЖ предлагает Салаху трёхлетний контракт на €500 тыс. в неделю

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе египетского форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. По информации журналиста Ромена Колле Годена в соцсетях, парижане готовы предложить 32-летнему игроку контракт на три года с зарплатой €500 тыс.
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