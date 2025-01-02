Годен: ПСЖ предлагает Салаху трёхлетний контракт на €500 тыс. в неделю

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в переходе египетского форварда «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. По информации журналиста Ромена Колле Годена в соцсетях, парижане готовы предложить 32-летнему игроку контракт на три года с зарплатой €500 тыс.