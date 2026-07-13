Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Павловская реформа 1991-го: как за три дня у страны конфисковали наличность

Павловская реформа 1991-го: как за три дня у страны конфисковали наличность

Вечером 22 января 1991 года программа «Время» сообщила советским гражданам новость, от которой у миллионов людей похолодело внутри: с полуночи 50- и 100-рублёвые купюры образца 1961 года прекращают приём к платежу.

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Комментарии
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Александр Симаков
Чего не будет-то? И кто это  сегодня сказал, что этого самого не будет?
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3 н.
Людмила Фирстова
Сашенька, он удалил свой комментарий
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3 н.
Александр Симаков
😂👍
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3 н.