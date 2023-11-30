Захарова назвала итоги встречи ОБСЕ для безопасности в Европе

Большинство членов ОБСЕ наконец поняли, что обсуждение вопросов обеспечения архитектуры безопасности в Европе бессмысленно без полного участия России в этом процессе, логика этого возобладала среди участников организации.
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