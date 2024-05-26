Военный эксперт Дандыкин: Дорогих ракет ATACMS у Украины стало меньше

Поражение российскими войсками склада армии киевского режима, в котором могли храниться баллистические ракеты американского производства ATACMS, в городе Павлограде Днепропетровской области представляет собой значительную помощь в отражении атак для средств ПВО ВС РФ.
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