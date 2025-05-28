ЮЖНОЕ ТУШИНО
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ЮЖНОЕ ТУШИНО

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Ребята из Южного Тушина стали призерами киберспортивной лиги

Команда Школы №2097 под руководством Тарасевич В.С. стала призёром Московской школьной киберспортивной лиги, заняв второе место среди более чем 200 образовательных организаций города Москвы! В составе нашей команды — талантливые ученики 7Н и 7М классов Гудилин Дмитрий, Крынецкий Максим и Зыков Дмитрий Ребята достойно проявили себя в соревнованиях, продемонстрировав отличную игру, командный дух и силу воли.

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