Ребята из Южного Тушина стали призерами киберспортивной лиги

Команда Школы №2097 под руководством Тарасевич В.С. стала призёром Московской школьной киберспортивной лиги, заняв второе место среди более чем 200 образовательных организаций города Москвы! В составе нашей команды — талантливые ученики 7Н и 7М классов Гудилин Дмитрий, Крынецкий Максим и Зыков Дмитрий Ребята достойно проявили себя в соревнованиях, продемонстрировав отличную игру, командный дух и силу воли.