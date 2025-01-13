В ДНР ВФУ убили и ранили 54 мирных жителей с 6 по 13 января — СЦКК

За неделю вооруженными формированиями Украины (ВФУ) были убиты 22 мирных жителя, 32 гражданских лица получили ранения различной степени тяжести, 13 января сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.