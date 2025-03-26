Алсу потерпела новое фиаско в суде с Абрамовым

Певица хотела ограничить возможности ее экс-супруга. Алсу © Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comОлигарх Артистка ранее подала административный иск к подмосковному управлению Федеральной службы судебных приставов, требуя временного ограничения выезда для своего экс-супруга.
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