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Рысь в центре Иркутска: хищница второй день пугает горожан

Рысь в центре Иркутска: хищница второй день пугает горожан

В Октябрьском районе Иркутска заметили рысь – полиция предупреждает об опасности встречи с хищником.В Октябрьском районе Иркутска уже второй день продолжается операция по поимке дикого хищника – рыси.

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