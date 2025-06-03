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Крымская газета

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На конкурс по созданию нового гимна Крыма зарегистрировано более 100 заявок

На конкурс по созданию нового гимна Крыма зарегистрировано более 100 заявок

На 30 мая комиссией Госсовета РК зарегистрировано 114 заявок на создание нового гимна Крыма, 87 из которых соответствуют конкурсным требованиям, остальным авторам направлен ответ с просьбой предоставить недостающие документы.

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