Рузский регоператор вывез более 218 тысяч кубометров отходов за неделю

Рузский регоператор продолжает обслуживать контейнерные площадки Подмосковья. За неделю из 13 округов вывезли более 218 тысяч кубометров отходов, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии