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Рузский регоператор вывез более 218 тысяч кубометров отходов за неделю

Рузский регоператор вывез более 218 тысяч кубометров отходов за неделю

Рузский регоператор продолжает обслуживать контейнерные площадки Подмосковья. За неделю из 13 округов вывезли более 218 тысяч кубометров отходов, сообщили в областном министерстве по содержанию территорий.

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